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Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları zayıf talebe rağmen kütük fiyatlarındaki artışla toparlandı

Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları, alıcıların büyük bir çoğunluğunun alım yapmaya yanaşmamasına rağmen hafifçe toparlandı.

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