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Global kütük piyasasına bakış: Türkiye yılı pozitif görünümle kapatırken, Asya’da beklentiler aşağı yönlü

Bu hafta global kütük piyasaları Yeni Yıl tatillerinden dolayı sakindi. Hurda fiyatlarındaki bir miktar artıştan ve talepte ...

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