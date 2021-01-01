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Fiyat düşüşlerine rağmen tam karantina nedeniyle Güneydoğu Asya kütük piyasası durgun

Güneydoğu Asya kütük piyasası, stok yenileme amacıyla yapılan bağlantıların ardından talebin dibi görmesi nedeniyle daha da kötüye gitti.

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