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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'in kütük ithalatı tamamen dururken, karşı teklifler 650$/mt CFR’ın altına indi

Çin ithal kütük piyasası, 1-2 Kasım tarihlerinde, vadeli ve yerel çelik fiyatlarının düşmesi nedeniyle bu hafta daha da kötüleşti.

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