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BDT merkezli uzun mamul ihracatçıları fiyat artışı yapmak istiyor

BDT merkezli uzun mamul ihracatçıları, Rusya iç piyasasındaki olumlu durumu göz önüne alarak, fiyatlarını iki hafta önceye kıyasla artırmaya çalıştı.

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