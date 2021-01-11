﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NLMK Ural kütük üretim yelpazesini genişletti

Pazartesi, 11 Ocak 2021 13:40:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, şirketin uzun ürünler tesisi NLMK Ural’ın, çelik üretim ve haddeleme kapasitelerinin yenilenmesinin ardından, 150x150 mm ebadında sürekli döküm kütük üretmeye başladığını açıkladı. Tesis daha önce yalnızca 125x125 mm kütük üretim kapasitesine sahipti. Yeni ebatlar, tel, filmaşin ve bağlantı elemanları kalitesinin ve portföyünün genişletilmesini sağlayacak.

NLMK Ural üretim kapasitelerini yenileme projesi, tesisteki sürekli döküm makinesinin yenilenmesini ve haddehanede ek bir hadde tezgahının kurulumunu içeriyordu. Toplam yatırım 400 milyon RUB’u (5,37 milyon $) aştı.

NLMK Russia Uzun Ürünler Birimi’nin CEO’su Dmitry Stopkevich, “Yeni bir kütük ebadı üretimine başlamak, pazara yeni ürünler sunmamızı ve mevcut ürünlerimizin kalitesini daha da artırmamızı sağlayacak. En çok talep gören ürünlerden biri olan yüksek karbonlu filmaşin üretimimizi yılda %40 artırırken, fiziksel ve mekanik özelliklerini de artıracağız,” dedi.

NLMK Russia Uzun Ürünler Birimi, yıllık 3,7 milyon mt ham çelik ve 2,9 milyon mt inşaat demiri ile filmaşin üretme kapasitesine sahip.


Etiketler: inşaat demiri  NLMK  BDT  Rusya  filmaşin  uzun ürünler  çelik üretimi  kütük  yarı ürünler  ham çelik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Oca

İsdemir 2 No’lu yüksek fırının onarımını tamamladı
31  Ara

Kardemir Ocak-Mart 2021 için satış miktarlarını açıkladı
29  Ara

Rusya kütük ve inşaat demirine ihracat vergisi uygulayabilir
23  Ara

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %0,9 arttı
16  Ara

Latin Amerika çelik ihracatı üretimdeki toparlanmayı yansıtıyor