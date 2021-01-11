NLMK Ural kütük üretim yelpazesini genişletti

Pazartesi, 11 Ocak 2021 13:40:03 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, şirketin uzun ürünler tesisi NLMK Ural’ın, çelik üretim ve haddeleme kapasitelerinin yenilenmesinin ardından, 150x150 mm ebadında sürekli döküm kütük üretmeye başladığını açıkladı. Tesis daha önce yalnızca 125x125 mm kütük üretim kapasitesine sahipti. Yeni ebatlar, tel, filmaşin ve bağlantı elemanları kalitesinin ve portföyünün genişletilmesini sağlayacak.

NLMK Ural üretim kapasitelerini yenileme projesi, tesisteki sürekli döküm makinesinin yenilenmesini ve haddehanede ek bir hadde tezgahının kurulumunu içeriyordu. Toplam yatırım 400 milyon RUB’u (5,37 milyon $) aştı.

NLMK Russia Uzun Ürünler Birimi’nin CEO’su Dmitry Stopkevich, “Yeni bir kütük ebadı üretimine başlamak, pazara yeni ürünler sunmamızı ve mevcut ürünlerimizin kalitesini daha da artırmamızı sağlayacak. En çok talep gören ürünlerden biri olan yüksek karbonlu filmaşin üretimimizi yılda %40 artırırken, fiziksel ve mekanik özelliklerini de artıracağız,” dedi.

NLMK Russia Uzun Ürünler Birimi, yıllık 3,7 milyon mt ham çelik ve 2,9 milyon mt inşaat demiri ile filmaşin üretme kapasitesine sahip.