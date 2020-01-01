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BDT çıkışlı uzun mamul fiyatları küresel piyasadaki artışı takip etti

Çin’deki pozitif durum, güçlü hurda fiyatları ve artan kütük fiyatları, BDT’den verilen uzun mamul tekliflerinin de yükselmesine neden oldu

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