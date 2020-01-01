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BDT çıkışlı kütük bağlantı fiyatları yükseldi, teklifler 500$/mt FOB’a yakın

BDT kütük ihracat piyasasında fiyatlar artış trendine devam ederek, hızla yükseldi, yeni teklifler çoğunlukla 500$/mt FOB seviyesine yakın.

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