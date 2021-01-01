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Asya’ya yapılan son kütük pozisyon kargosu bağlantılarında fiyatlar daha da düştü

Tüccarların, Güneydoğu ve Doğu Asya’ya yönlendirdikleri kütük pozisyon kargosu bağlantılarında fiyatlar daha da düştü.

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