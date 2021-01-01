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Asya’da düşük fiyatlı IF kütük tekliflerinin çoğalması nedeniyle piyasaya yönelik beklentiler kötüleşti

Asya ithal kütük piyasasına yönelik beklentiler, düşük seviyelerde yer alan IF kütük tekliflerinin çoğalması nedeniyle daha da kötüleşti.

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