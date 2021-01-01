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Asya kütük piyasası tatil dönemi öncesinde Çin’den yapılan alımların yeniden başlamasını bekliyor

Asya kütük piyasasının, geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana yavaş seyrettiği ve Çin’den yapılan alımların yeniden başlamasını beklediği belirtildi.

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