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ABD’li çelik üreticileri ticari profil fiyatlarını artırmaya devam ediyor

Geçtiğimiz haftanın sonunda ve bu haftanın başında ABD’li uzun mamul üreticileri, Nucor ve Steel Dynamics profil fiyatlarını yükseltti.

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