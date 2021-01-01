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< Hurda ve Hammadde

Vietnamlı hurda alıcıları Japonya ve Hong Kong’un yükselen fiyatlarını kabul etti

Bu haftanın başından beri toparlanan Vietnam piyasasında farklı pazarlardan ve daha yüksek fiyatlardan bazı hurda alımları ...

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