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< Hurda ve Hammadde

Vietnam kütük satışlarının ardından ABD çıkışlı hurda alımlarına başladı, fiyatlar 500$/mt CFR'ın üzerinde

Vietnam ithal hurda piyasası, geçtiğimiz haftalarda Çin'e yapılan birçok kütük satışının ardından geçen haftanın sonundan beri ...

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