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< Hurda ve Hammadde

Japonya’dan Vietnam’a yapılan hurda satışında fiyatın düştüğü görüldü

Bu haftanın ortasında Japonya’dan Vietnam’a bir H2 kalite hurda bağlantısı 380$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti.

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