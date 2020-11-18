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< Hurda ve Hammadde

Japon ve ABD’li hurda ihracatçıları Asya pazarında iyimser, daha fazla fiyat artışı mümkün

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Japonya ve ABD’nin başlıca hurda tedarikçilerinin Asya’ya verdiği teklifler yükseldi.

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