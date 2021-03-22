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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları keskin şekilde düştü

Bugün İzmir bölgesindeki üreticilerin bir kısmı gemi hurdası alım fiyatlarını 19 Mart tarihine kıyasla 25$/mt daha ...

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