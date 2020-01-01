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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de bir ABD çıkışlı hurda bağlantısı daha 433$/mt seviyesinden gerçekleşti

Türk çelik üreticilerinin Mayıs sevkiyatlı deep sea hurda alımları yapmaya başlamalarıyla birlikte, piyasada bir ABD çıkışlı alım daha duyuldu.

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