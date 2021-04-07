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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda 431$/mt CFR seviyesine ulaştı

Teyit edilen son Avrupa çıkışlı alımla HMS I/II 80:20 hurda fiyatları 431$/mt CFR seviyesine ulaştı.

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