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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel tüm tesislerinde hurda alım fiyatlarını yükseltti

Japonya’nın en büyük elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, beş tesisi için de yerel hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt (4,8$/mt) yükseltti.

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