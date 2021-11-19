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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasası nispeten sessiz, Asya’daki düşüş sürüyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, bazı Avrupa çıkışlı hurda kargolarının el değiştirmesi ve bu bağlantılarda ...

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