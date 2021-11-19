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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı, iç piyasa hala güçlü bir seçenek

Asya hurda piyasasında aşağı yönlü baskının artmasıyla, Japon hurda tedarikçilerinin ihracat tekliflerini düşürmekten başka seçeneği kalmadı.

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