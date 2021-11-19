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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları şimdilik dibi gördü

Bu hafta içerisinde, Tayvan’da ithal hurda fiyatları bir kez daha düştü. Piyasa kaynakları, fiyatların şimdilik dip seviyeyi gördüğünü düşünüyor.

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