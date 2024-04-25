﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Şubat ayında %27 düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 11:12:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Şubat ayında yıllık %27,4 düşüşle 82 milyon $ seviyesinde yer aldı.

İthalat tonajı son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken son 12 ay içinde 100 milyon $’ın altına altıncı defa düşmüş oldu. 2024 Şubat’ı, bir Şubat ayı için son dört yılda kaydedilen en düşük seviyede oldu. Meksika’nın hurda üretimi ise 2022 yılının Aralık ayı ve 2024 yılının Şubat ayı arasında aylık ortalama %10,4 düşüş kaydetti.

Meksika’nın yaptığı hurda ihracatının değeri ise %54 artışla 48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde ithalat %0,4 artışla 197 milyon $ seviyesine çıktı. İhracat değeri ise %60,2 artışla 90 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları yükseldi

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları Nisan ayında hafifçe arttı

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 17. Hafta, 2024

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal konteyner bazlı hurda fiyatları çoğunlukla yatay

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim P&S kalite hurda fiyatları

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

25 Nis | Hurda ve Hammadde

New York’ta rıhtımda teslim P&S kalite hurda fiyatları

25 Nis | Hurda ve Hammadde

New York’ta rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

25 Nis | Hurda ve Hammadde

Türkiye AB ve ABD çıkışlı yeni hurda bağlantıları yaparken fiyatlardaki yükseliş yavaş

24 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları talebin yavaşça toparlanmasıyla yukarı yönlü

24 Nis | Hurda ve Hammadde