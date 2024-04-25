Meksika’nın hurda ithalatının değeri Şubat ayında %27 düştü

Perşembe, 25 Nisan 2024 11:12:56 (GMT+3) | San Diego

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Şubat ayında yıllık %27,4 düşüşle 82 milyon $ seviyesinde yer aldı.

İthalat tonajı son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken son 12 ay içinde 100 milyon $’ın altına altıncı defa düşmüş oldu. 2024 Şubat’ı, bir Şubat ayı için son dört yılda kaydedilen en düşük seviyede oldu. Meksika’nın hurda üretimi ise 2022 yılının Aralık ayı ve 2024 yılının Şubat ayı arasında aylık ortalama %10,4 düşüş kaydetti.

Meksika’nın yaptığı hurda ihracatının değeri ise %54 artışla 48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde ithalat %0,4 artışla 197 milyon $ seviyesine çıktı. İhracat değeri ise %60,2 artışla 90 milyon $ oldu.