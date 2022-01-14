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< Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda alımına ara verdi, Asya piyasası yükselişte

Türk üreticiler, deep sea hurda alımları bakımından bu aya hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak, deep sea çıkışlı tekliflerin ...

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