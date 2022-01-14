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< Hurda ve Hammadde

Teklif sayılarının artmasıyla Türk üreticiler ithal hurda alımlarına ara verdi

Deep sea hurda alımları bakımından haftaya sağlam bir başlangıç yapan Türk üreticiler alımlarına ara verdi.

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