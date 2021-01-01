﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Kroman yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Kroman Çelik bugün yaptığı açıklama ile yerel hurda alım fiyatlarını 30 TL/mt indirdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.