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< Hurda ve Hammadde

Koklaşabilir taş kömürü için verilen karşı teklifler artmaya devam edecek

Küresel kömür arzının daralması piyasa oyuncularının beklentileri üzerinde baskı kurmaya devam etti.

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