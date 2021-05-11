﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Kanto ihalesinde 50$/mt’dan fazla arttı, Vietnam’dan destek geldi

Japonya çıkışlı hurda fiyatları, Kanto ihracat ihalesinin geçen aya göre 50$/mt’dan yüksek bir fiyattan kapanması nedeniyle keskin artışlar gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.