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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları Aralık ayında düştü

İtalya yerel piyasasında hurda fiyatları Aralık ayının ortasındaki seviyelerine kıyasla geriledi.

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