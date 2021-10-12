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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda talebi enerji maliyetlerindeki artıştan etkilendi

Bu ay İtalya yerel hurda piyasasında görünüm hala olumsuz. Piyasa kaynaklarına göre, baz hurda kategorilerinde fiyatlar ...

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