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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda fiyatları arz eksikliği nedeniyle artmaya devam ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, İtalya’da yerel hurda fiyatları, arz-talep dengesizliği nedeniyle 17,5-40$/mt daha arttı.

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