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< Hurda ve Hammadde

İDÇ gemi hurdası alım fiyatlarını 446$/mt’a çıkardı

SteelOrbis’in dün yayımladığı raporun ardından, İDÇ’nin gemi hurdası alım fiyatları üst sınırdan 1$/mt artışla 446$/mt’a çıktı.

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