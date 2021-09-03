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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler Japonya çıkışlı hurdaya ilgi gösteriyor, Hyundai Yeni Zelanda’dan hurda alımı yaptı

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel’in düşük fiyatlı ithal hurda arayışı sürerken, Yeni Zelanda’dan alım yapmayı başardığı öğrenildi.

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