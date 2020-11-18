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< Hurda ve Hammadde

Hint pelet ihracat fiyatları Çin’de daha az etkili olmaya başladı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’ın dış piyasalara verdiği pelet fiyatları hafifçe zayıfladı.

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