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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Eylül teslimli demir cevheri fiyatlarını sertçe düşürdü

Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited, Eylül ayı teslimli parça cevher ve toz cevher fiyatlarını sertçe düşürdü.

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