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Hint NMDC Ocak teslimli demir cevheri fiyatlarını artırdı

NMDC Limited toz cevher ve parça cevher fiyatlarını 6 Ocak’tan itibaren tüm teslimlerde geçerli olmak üzere yükseltti.

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