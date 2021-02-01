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Hint MOIL Limited 1 Şubat’ta tüm manganez fiyatlarını %5 artırdı

MOIL Limited, 1 Şubat itibarıyla tüm kalitelerdeki manganez fiyatlarını %5 artırarak söz konusu fiyatlarını üst üste ikinci ay artırmış oldu.

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