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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları iç piyasadaki artışlarla birlikte yükselmeye devam ediyor

Hızlı ve yüksek tonajlı satışlarla birlikte yerel fiyatlarda kaydedilen sert artışın desteğiyle Hindistan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam etti.

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