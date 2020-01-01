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Hindistan’da ithal hurda fiyatları çoğunlukla değişmedi ancak alıcılar alımlardan kaçınmaya devam ediyor

Hindistan’da ithal hurda fiyatları çoğunlukla değişmedi ancak alıcılar zayıflayan inşaat demiri fiyatları nedeniyle alımlardan kaçınmaya devam etti.

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