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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları artışta, Körfez çıkışlı HMS hurda tercih ediliyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, konteyner bazlı değirmen hurdası yerine Körfez çıkışlı HMS kalite dökme hurda tercih edilmeye devam etti.

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