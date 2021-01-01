﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyat trendleri düşük kapasite kullanım oranları nedeniyle düşüşte

Hindistan’da ithal hurda fiyatları, hammadde talebinin azalması sonucunda yatay seyretti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.