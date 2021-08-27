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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki fiyat artışıyla birlikte toparlandı, satışlar halen zayıf seyrediyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, Çin’deki düşüş trendinin tersine dönmesiyle birlikte toparlanma gösterdi.

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