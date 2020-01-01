﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları bu hafta neredeyse 190$/mt CFR’a çıkmasının ardından düştü

Bugün, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, son birkaç gün artış göstermesinin ardından düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.