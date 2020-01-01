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Çin’de demir cevheri fiyatları güçlü taleple desteklendi 

Çin’de demir cevheri fiyatları 15 Kasım’da kaydedilene kıyasla arttı.

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