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Cevher fiyatları yeniden 170$/mt CFR’ın üstüne çıktı

Cevher fiyatları, güçlü vadeli fiyatlar sayesinde 6 Ocak ve 31 Aralık’a kıyasla artışla yeniden 170$/mt CFR’ın üstüne çıktı.

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