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Brezilya’da demir cevheri fiyatları sertçe yükseldi

Global çelik talebinin güçlü olması ve Vale madenindeki toprak kayması sonucu Brezilya’da demir cevheri fiyatları haftalık bazda 23$/mt arttı.

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