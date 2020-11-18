﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı cevher fiyatları haftalık bazda yükseldi

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü sinter besleme cevher fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.