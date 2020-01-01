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Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları tekrar sertçe artı

Geçtiğimiz hafta 4$/mt daha yükseliş kaydettiği görülen Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları bu hafta ortalama 16$/mt daha arttı.

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