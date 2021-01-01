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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te yeni dökme hurda alımları daha düşük fiyatlardan yapıldı, konteyner bazlı hurda talebi az

Uzun süren sessizliklerinin ardından, Bangladeşli hurda alıcıları dökme hurda alımlarına yeniden başladı. Bu kapsamda, ...

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